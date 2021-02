Coppa Italia femminile, Fiorentina grande assente. Milan-Inter e Juve-Roma in semifinale

Sarà la Fiorentina la grande assente nelle semifinali di Coppa Italia femminile. La squadra viola, che ha partecipato alle ultime tre finali vincendone due, ha dovuto infatti arrendersi all’Inter non riuscendo a ribaltare il 2-0 dell’andata. La vittoria di misura, gol firmato da Louise Quinn, non è bastata alla squadra toscana che così dice addio anche all’ultimo trofeo stagionale a disposizione (la Champions League appare infatti fuori portata per le ragazze di Cincotta che oggi conosceranno l’avversaria negli ottavi). Per la squadra di Sorbi invece arriva un risultato che fa morale, viste le difficoltà in campionato, e che permetterà alle nerazzurre di giocare il derby col Milan in semifinale e magari conquistare quella vittoria che finora è sempre sfuggita nei confronti delle rivali cittadine. La squadra di Ganz fatica contro un ottimo Sassuolo e passa il turno grazie al gol segnato in trasferta nella gara d’andata non andando oltre il pareggio senza reti contro le neroverdi.

Più spettacolari i risultati delle altre due gare in programma nel fine settimana appena passato. La Juventus con una prova di forza cala altre cinque reti contro l’Empoli, ma stavolta non ne subisce alcuna. In gol vanno Bonansea, Girelli (50° gol in bianconero per lei), Sembrant e poi la giovane Andrea Staskova che con una doppietta nel finale cala il pokerissimo contro un Empoli giovane, sbarazzino e che gioca a viso aperto nonostante il divario con la dominatrice delle ultime stagioni. Fa ancora meglio la Roma che ne cala sei contro una Florentia San Gimignano che già ne aveva subiti quattro all’andata. Protagonista del pomeriggio Agnese Bonfantini autrice di una doppietta. Di Andressa su rigore, Thomas, Serturini e della giovane Severini le altre reti giallorosse, mentre per le neroverdi toscane è Cantore a segnare il gol della bandiera.

Quarti di Finale:

Juventus-Empoli (and. 5-4) 5-0 (21° Bonansea, 30° Girelli, 60° Sembrant; 79°, 89° Staskova)

Milan-Sassuolo (and. 1-1) 0-0

Fiorentina-Inter (and. 0-2) 1-0 (38° Quinn)

Roma-Florentia San Gimignano (and. 4-0) 6-1 (2° rig, Andressa, 9°, 24° Bonfantini, 33° Thomas, 41° Serturini, 75° Severini; 13° Cantore)

Semifinali:

Juventus-Roma

Milan-Inter