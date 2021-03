Coppa Italia femminile, sorprese e prime volte nelle due semifinali. Ma è ancora tutto aperto

L’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile non ha deluso le attese regalando due risultati a sorpresa, che lasciano però tutto aperto in vista del ritorno in programma a fine aprile, e soprattutto due prime volte.

Nella sfida del sabato è infatti arrivata la prima sconfitta in Italia in questa stagione per la Juventus di Rita Guarino. La Roma passa subito in vantaggio con un’azione a cui tutte le giocatrici offensive prendono parte: cross di Thomas per Lazaro che di tacco tocca per Andressa, scarico sulla sinistra per Serturini che mette subito la firma sull’incontro e si porta a 10 reti stagionali. La Juve fatica a trovare la risposta che arriva solo a inizio ripresa con Bonansea che si libera al crosso per Hurtig brava e fortunata a deviare in porta da pochi passi. La gara non finisce qui perché a due minuti dalla fine sale in cattedra ancora Annamaria Serturini che impegna Giuliani alla parata in tuffo sul pallone la difesa bianconera è distratta come non mai con Boattin che non si avvede dell’arrivo di Thomas che da due passi a porta vuota fa pendere il risultato e la qualificazione a favore delle giallorosse. Una gara per nulla fortunata per la Juventus che vede infortunarsi due delle sue stelle come Girelli (trauma vertebrale, ma sono escluse fratture) e Bonansea (problema al flessore della coscia destra) che saranno valutate in questi giorni anche se per loro appare difficile poter essere a disposizione per la prossima gara di campionato.

Nel derby di Milano invece succede tutto in un quarto d’ora di fuoco, quello iniziale. Sugli scudi Gloria Marinelli e Caroline Moller-Hansen. A inizio gara la danese conquista un calcio di rigore dopo aver rubato palla in area avversaria, sul dischetto va Rincon che però si vede respingere di piede da Korenciova la conclusione centrale, sul pallone arriva Marinelli che sblocca il risultato. Otto minuti dopo è la numero 7 interista che lancia Moller-Hansen in area, la danese da posizione defilata calcia forte sul primo palo mandando la palla sotto la traversa per il 2-0 nerazzurro. Due giri di lancetta dopo arriva il gol che riapre la qualificazione con Giacinti lanciata sul filo del fuorigioco che batte con un pallonetto l’avversaria. L’Inter riesce a conservare il vantaggio e dopo cinque sconfitte di fila vince il suo primo derby meneghino mettendo un’ipoteca, seppur piccola, sulla finale di coppa.

Semifinali d'andata (ritorno il 24 aprile)

Roma-Juventus 2-1 (2° Serturini, 88° Thomas; 49° Hurtig)

Inter-Milan 2-1 (4° Marinelli, 12° Moller-Hansen; 14° Giacinti)