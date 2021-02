Dodici gol per andare all'Europeo. L'Italdonne vince, convince e non deve ringraziare nessun altro

Potevano bastare due soli gol contro Israele, ma l’Italia femminile ha voluto dare una prova della sua forza per conquistare il pass per l’Europeo del 2022 andando a segno ben 12 volte con un Israele in formazione ampiamente rimaneggiata, con tantissime Under 21 in campo, che fin dai primi minuti è stato schiacciato dalle azzurre che in meno di mezz’ora si sono portare sul 4-0 e che poi hanno chiuso in dieci per l’infortunio (a sostituzioni effettuate) di Valentina Giacinti.

Dodici gol, il doppio di quanti ne sarebbero serviti qualora il Portogallo avesse fatto una goleada contro la Scozia martedì (gara che è invece finita 2-0 per le lusitane facilitando ulteriormente il compito delle ragazze di Bertolini). Dodici gol per non dover dire grazie a nessuno e nessuna, ma solo a se stesse per un cammino iniziato con qualche difficoltà, anche per le scorie del Mondiale, e poi andato in crescendo fino alla sconfitta casalinga contro la Danimarca – vice campione d’Europa in carica – resa meno amara dal pareggio in terra scandinava che ha permesso alle azzurre di vivere l’esaltante serata del Franchi di Firenze, ancora una volta protagonista della festa dell’Italia femminile come quasi quattro anni fa quando con la vittoria sul Portogallo (ah i casi della vita) regalò una storica qualificazione al Mondiale dopo 20 anni d’assenza.

Ora Bertolini e il suo staff hanno un anno e mezzo per preparare al meglio una competizione che si preannuncia difficile visto che nell’ultima Coppa del Mondo sette delle migliori otto provenivano dal Vecchio Continente e sono tutte già qualificate per il torneo inglese. Un anno e mezzo per inserire le tante giovani che si stanno mettendo in mostra nel nostro campionato per iniziare quel ricambio generazionale che dopo la prossima estate sarà fisiologico e naturale. Per presentarsi alla rassegna continentale nel migliore dei modi e cancellare la delusione di quattro anni fa quando l’Italia non andò oltre il girone.