Domani la finale di Coppa Italia femminile. Bavagnoli: "Gap col Milan accorciato, abbiamo fame"

Betty Bavagnoli, tecnico della Roma femminile, ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia, in programma domani sera al Mapei Stadium: "Non abbiamo mai battuto il Milan. In un finale bisogna avere dei grandi pensieri positivi. Perché una finale è una partita secca e farei un errore madornale se mi sentissi favorita. Ho il massimo rispetto, c’è la consapevolezza di poter fare bene, di poter mostrare quanto il nostro lavoro sia cresciuto. Se porteremo a casa questo trofeo, sarà il coronamento di tante cose: non solo del mio percorso personale, ma di tutta la società, del lavoro di tutti quelli che hanno lavorato per noi e con noi".

La Roma non è mai riuscita a battere il Milan: "Il Milan è una squadra molto forte e lo ha dimostrato per tutta la stagione. Non a caso è arrivata seconda in campionato. È vero che finora non l’abbiamo battuta e che il divario in classifica è ampio, ma è pure vero che, sotto l’aspetto delle prestazioni, abbiamo accorciato il gap. Serviranno mentalità, coraggio, fame".