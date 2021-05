Dopo il rinnovo di Bertolini per Guarino potrebbe prendere quota l'ipotesi Fiorentina Femminile

Con Milena Bertolini che resterà ct dell'Italia fino al Mondiale del 2023 in Australia e Nuova Zelanda si aprono nuove prospettive per l'allenatrice Rita Guarino fresca d'addio alla Juventus Women dopo un quadriennio denso di vittorie. L'ex coach bianconera infatti sembrava destinata a guidare l'Italia dopo l'Europeo della prossima estate, anche a costo di restare un anno senza panchina, ma ora che la prospettiva potrebbe essere quella di sedere sulla panchina della Nazionale fra due anni le cose potrebbero cambiare con l'ipotesi Fiorentina Femminile che potrebbe riprendere quota con il patron Commisso pronto a piazzare un grandissimo colpo per rilanciare la squadra dopo una stagione di alti e bassi chiusa al quarto posto, ma che non ha mai visto le viola in corsa per lo Scudetto come negli anni passati.