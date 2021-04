È nata la Superlega! Club subito fuori dall'Europa? Cosa accadrebbe alla UWCL

vedi letture

La UEFA potrebbe decidere di escludere fin da subito i club fondatori della Superlega dalle competizione di sua competenza (Champions League, Europa League), anche se non è ancora chiaro se saranno sostituite e secondo quali criteri. Una decisione che potrebbe modificare in maniera radicale anche la Women’s Champions League dove due delle quattro squadre ancora in gara, Barcellona e Chelsea, fanno parte delle 12 che hanno dato vita alla Superlega parallela, che avrà in futuro anche un’edizione femminile.

Le due saranno opposte in semifinale a squadre che invece si sono sfilate dal nuovo progetto come rispettivamente Paris Saint-Germain e Bayern Monaco che potrebbero trovarsi proiettate in finale a meno che non si vadano a ripescare le squadre eliminate nei quarti e non facenti parti della nuova Superlega. A quel punto potrebbe aprirsi la strada al Wolfsburg (eliminato dal Chelsea) e a una fra Rosengard e Lione (eliminate rispettivamente da Bayern e PSG) visto che l'altro club uscito nei quarti, per mano del Barça, è il Manchester City che fa parte dei club ribelli.