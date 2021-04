È nata la Superlega! La UEFA conferma le semifinali di UWCL. Con Barcellona e Chelsea

Al momento non dovrebbero saltare le due semifinali di Women's Champions League in programma il 25 aprile e il 2 maggio e che vedranno impegnate anche due squadre delle dodici ribelli che hanno lanciato la sfida alla UEFA con la creazione della Superlega. Una delle semifinali infatti vedrà di fronte il Paris Saint-Germain e il Barcellona, mentre l'altra il Bayern Monaco e il Chelsea. La UEFA al momento ha confermato, sui propri canali ufficiali le due gare anche se starebbe riflettendo sulla cacciata immediata dei 12 club ribelli. In questo caso potrebbero rientrare in gioco alcuni club eliminati nei quarti.