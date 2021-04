Empoli Ladies, Spugna: "Qui sto bene: dovremmo parlare con il club, ma spero di rimanere"

Ospite telefonico della trasmissione Orme Azzurre, appuntamento radiofonico di pianetaempoli.it, Alessandro Spugna, tecnico dell'Empoli Ladies, ha fatto il punto della situazione: “Mio il merito di questa stagione? No, il merito va diviso tra tutti, ma va soprattutto alla società, che ha allestito un gruppo importante, e allo staff che sta lavorando benissimo. D’altronde Empoli è una piazza ideale: lo sapevo, perché l’avevo sentito, e da subito mi sono trovato molto bene. Quando c’è la possibilità di lavorare in serenità è tutto più facile, poi ci vogliono tante componenti come qualità e fortuna. Le cinque giocatrici in Nazionale? Questo è un motivo di grande soddisfazione per noi, perché avere sei giocatrici (manca Elisa Polli infortunata, che lo sarebbe stata, ndr) in Nazionale ci inorgoglisce. Sono convocazioni strameritate, noi siamo contenti e speriamo che possa portare ulteriore entusiasmo per il finale di campionato".

Prosegue poi: "Noi avevamo due obiettivi: salvarci nel più breve tempo possibile e avere una crescita di un gruppo che è giovanissimo. Siamo riusciti in entrambi, adesso nelle ultime cinque partite vorremmo arrivare il più in alto possibile. Non so se sarà possibile arrivare quarti, ma puntiamo almeno ad entrare nelle prime cinque, un traguardo insperato a inizio stagione. Come colmare il gap con le grandi? Juve e Milan credo che siano irraggiungibili, hanno giocatrici di grandissima esperienza, molte nazionali e una rosa completa che permette di sostituire quelle che sono le titolari. Noi abbiamo fatto la scelta di creare un gruppo giovane, all’interno ci sono calciatrici che potranno essere protagoniste, magari purtroppo da altre parti".

Una nota sul professionismo nel calcio femminile: "Credo che sia necessario per dare una certa regolamentazione, poi è chiaro che le calciatrici lo sono già di fatto, visto che si dedicano al 100% al lavoro sul campo. Dal punto di vista normativo bisogna arrivarci al più presto perché vanno tutelate".

Conclude: "Il mio futuro? Io a Empoli sto bene, dovremmo parlare con la società, per cui spero di sì”.