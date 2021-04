Euro ‘22, le ultime tre qualificate: Russia, Svizzera e Irlanda del Nord. Ecco le 16 partecipanti

Nella giornata di oggi si sono conclusi gli spareggi per gli ultimi tre posti al prossimo Europeo femminile. A volare in Inghilterra il prossimo anno saranno Russia, Svizzera e Irlanda del Nord. Per la Russia è decisivo il gol segnato all’andata in casa del Portogallo visto che in casa la gara finisce 0-0, mentre l’Irlanda del Nord bissa il successo dell’andata contro l’Ucraina infliggendole un secco 2-0. La gara più equilibrata è, come da pronostico, quella fra Svizzera e Repubblica Ceca: dopo l’1-1 dell’andata anche al ritorno arriva un identico risultato con i calci di rigore che devono decidere chi andrà all’Europeo. Dagli undici metri la spunta la squadra elvetica nonostante i tantissimi errori: Gut e Sow sbagliano per le rossocrociate, ma le ceche fanno peggio con gli errori dell’interista Bartonova e poi di Martinkova e Svitkova.

Russia-Portogallo 0-0 (andata 1-0)

Svizzera-Repubblica Ceca 4-3 dcr (andata 1-1)

Irlanda del Nord-Ucraina 2-0 (andata 2-1)

Qualificate: Inghilterra, Germania, Olanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Belgio, Spagna, Finlandia, Islanda, Austria, Italia, Russia, Svizzera e Irlanda del Nord.