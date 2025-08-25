Ufficiale
Giulia Dragoni torna alla Roma in prestito per un altro anno
È ufficiale il rinnovo del prestito di Giulia Dragoni per una stagione. La calciatrice di proprietà del Barcellona torna alla Roma dopo l'esperienza dello scorso anno.
Di seguito la nota integrale del club giallorosso: "Nella passata stagione la centrocampista ha totalizzato 43 presenze segnando 6 gol in giallorosso. Tre di questi sono strati realizzati in Champions League: doppietta al Servette e gol contro il Lione.
Dragoni, classe 2006, ha rappresentato tutte le nazionali giovanili italiane e a 16 anni e 259 giorni è diventata la più giovane italiana a giocare un Mondiale. Ora torna a vestirsi di giallorosso. Bentornata, Giulia!".
