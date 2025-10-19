Serie A, 7^ giornata LIVE: Vardy-Bonazzoli nella Cremonese
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 7^ giornata di Serie A:
LECCE-SASSUOLO 0-0 - Il tabellino
LECCE (4-3-3): Falcone; D. Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly (19’ st Helgason), Ramadani, Berisha (41’ st Pierret); Pierotti (30’ st Banda), Stulic (19’ st Camarda), Morente (41’ st N’Dri). A disp.: Samooja, Fruchtl, Kouassi, Ndaba, Siebert, Kaba, Kovac, Sala, Maleh. All.: Di Francesco
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Romagna (30’ st Candé), Idzes, Doig; Vranckx (13’ st Iannoni), Matic, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti (30’ st Cheddira), Laurienté (13’ st Pierini). A disp.: Turati, Zacchi, Odenthal, W. Coulibaly, Lipani, Volpato, Fadera, Koné, Skjellerup, Moro. All.: Grosso
Le pagelle di Lecce-Sassuolo di TMW
---------------------------
PISA-HELLAS VERONA 0-0 - Il tabellino
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris (20’ st Cuadrado), Akinsanmiro, Aebischer, Marin (21’ st Piccinini), Angori (20’ st Bonfanti); Moreo (35’ st Tramoni), Nzola. A disp.: Scuffet, Nicolas, Coppola, Denoon, Calabresi, Lorran, Vural, Hojholt, Buffon, Meister. All.: Gilardino
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Cham (16’ st Belghali), Serdar (41’ st Santiago), Gagliardini, Bernede (16’ st Akpa-Akpro), Frese; Giovane (22’ st Mosquera), Orban (22’ st Sarr). A disp.: Perilli, Castagnini, Ebosse, Slotsager, Bradaric, Niasse, Kastanos, Harroui, Ajayi, Mosquera, Sarr. All.: Zanetti
Le pagelle di Pisa-Hellas Verona di TMW
---------------------------
TORINO-NAPOLI 1-0 - Il tabellino
Marcatore: 32' Simeone (T)
Torino (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani (39' st Ismajli), Nkounkou (30' st Biraghi); Vlasic (30' st Gineitis); Simeone (17' st Ngonge), Adams (39' st Zapata). A disp.: Paleari, Popa, Masina, Lazaro, Dembélé, Ilkhan, Ilic, Njie. All.: Baroni
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus (19' st Buongiorno), Olivera (19' st Lang); Gilmour (37' st Elmas); Neres (29' st Politano), Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca (29' st Ambrosino). A disp.: Meret, Ferrante, Gutiérrez, Mazzocchi, Marianucci, Vergara. All.: Conte
Le pagelle di Torino-Napoli di TMW
---------------------------
ROMA-INTER 0-1 - Il tabellino
Marcatore: 6' Bonny
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (73' Baldanzi), Mancini, N'Dicka (56' Ziolkowksi); Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé (80' Ferguson), Pellegrini (55' Dovbyk); Dybala (73' Bailey). A disp. Vasquez, Gollini, Zelezny, Ghilardi, Rensch, Pisilli, El Aynaoui, El Shaarawy. All. Gian Piero Gasperini
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (81' Zielinski), Calhanoglu (61' Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (82' Carlos Augusto); Bonny (69' Sucic), Lautaro (61' Esposito). A disp. Martinez, Caligaris, De Vrij, Luis Henrique Diouf, Bisseck, Palacios. All. Cristian Chivu.
Le pagelle di Roma-Inter di TMW
---------------------------
COMO-JUVENTUS 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 4' Kempf (C), 34' st Paz (C)
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic (41' st Posch), Kempf, Carlos (1' st Ramon), Moreno (23' st Valle); Da Cunha, Perrone, Caqueret (23' st Douvikas); Paz, Morata (45'+ 1 st Van der Brempt), Vojvoda. Allenatore: Fabregas.
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani 6 (38' st Joao Mario), Kelly, Cambiaso (38' st Kostic); Koopmeiners (32' st McKennie), Locatelli (32' st Vlahovic), Thuram; Conceicao, David, Yildiz. Allenatore: Tudor.
Le pagelle di Como-Juve di TMW
---------------------------
GENOA-PARMA 0-0 - Il tabellino
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli (1’ st Carboni), Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup (21’ st Colombo); Norton-Cuffy, Malinovskyi (36’ st Cornet), Vitinha (13’ st Venturino); Ekuban (21’ st Ekhator). A disp.: Siegrist, Sommariva, Martin, Otoa, Fini, Cuenca, Gronbaek, Thorsby, Onana. All.: Vieira.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Del Prato, Circati, Ndiaye; Almqvist (1’ st Ordonez), Bernabé (43’ pt Valenti), Keita, Estevez (42’ st Troilo), Britschgi; Pellegrino (42’ st Djuric), Cutrone (34’ st Sorensen). A disp.: Rinaldi, Corvi, Lovik, Hernani, Cremaschi, Benedyczak, Begic. All.: Cuesta.
Le pagelle di Genoa-Parma di TMW
---------------------------
CAGLIARI-BOLOGNA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 31’ Holm (B), 36’ st Orsolini (B)
CAGLIARI (4-5-1): Caprile; Obert, Luperto, Mina (24’ s.t Ze Pedro), Zappa (9’ st Borrelli); Felici (9’ st Luvumbo), Folorunsho, Prati (24’ st Gaetano), Adopo, Palestra. Esposito. All.: Pisacane.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (42’ st De Silvestri), Heggem, Vitik, Miranda (15’ st Lykogiannis); Freuler (32’ st Pobega), Ferguson; Cambiaghi (32’ st Dominguez), Odgaard, Bernardeschi (15’ st Orsolini); Castro. All.: Italiano.
Le pagelle di Cagliari-Bologna di TMW
---------------------------
ATALANTA-LAZIO 0-0 - Il tabellino:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (22' st Scalvini); Zappacosta, Pasalic (22' st de Roon), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana (22' st Krstovic); Lookman (36' st Maldini). A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Scamacca, Samardzic, Obric, Brescianini, Zalewski. All.: Juric.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (41' st Lazzari), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (41' st Provstgaard); Guendouzi, Cataldi, Basic (30' st Vecino); Cancellieri (22' Isaksen), Dia, Zaccagni (30' st Pedro). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Belahyane, Hysaj. All.: Sarri.
Le pagelle di Atalanta-Lazio di TMW
---------------------------
MILAN-FIORENTINA - Le formazioni ufficiali:
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. Allenatore: Massimiliano Allegri.
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini; Kean. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli.
---------------------------
CREMONESE-UDINESE - Lunedì 20 ottobre, ore 20.45
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
Allenatore: Nicola.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Runjaic.