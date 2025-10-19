Serie A femminile, pari senza reti tra Inter e Parma: crociate a quota 4 punti in classifica

Termina senza reti l'ultima sfida del terzo turno di campionato di Serie A femminile, il posticipo delle 18 tra Inter e Parma: un bel risultato per la squadra di Valenti, che ferma le nerazzurre e si ritrova con 4 punti dopo tre turni, un bottino sicuramente notevole per una neopromossa. Al contrario l'Inter perde terreno dalla vetta, in particolare dalla Roma, che è già avanti di quattro lunghezze.

Serie A Women 3ª giornata

Genoa-Ternana Women 3-1

32' Hilaj (G), 35' Pellegrino (T), 66' Sondengaard (G), 69' Monterubbiano (G)

Sassuolo-Como Women 1-0

21' Ndojah Eto

Fiorentina-Milan 4-3

26' rig Severini (F), 32' e 77' Renzotti (M), 37' Soffia (M), 58' e 90'+4 Janogy (F), 90'+7 Tryggvadottir.

Napoli Women-Roma 1-3

46' Dragoni (R), 49' e 83' Corelli (R), 90'+1 Vanmechelen (N)

Lazio-Juventus 0-1

86' rig. Girelli

Inter-Parma 0-0

CLASSIFICA: Roma 9, Lazio 6, Napoli 6, Inter 5, Parma 4, Juventus 4, Sassuolo 4, Fiorentina 4, Milan 3, Como 3, Genoa 3, Ternana 0.