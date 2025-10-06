Buona la prima per Dragoni: dopo mesi bui per l'infortunio arriva subito un gran gol

Un gol meraviglioso, frutto di un’azione insistita personale iniziata a metà campo e finalizzata appena dentro l’area di rigore e un’esultanza rabbiosa per scrollarsi definitivamente di dosso i difficili mesi passati ai box a causa di un infortunio – trauma distorsivo alla caviglia con il conseguente intervento di ricostruzione del legamento deltoideo - che l’ha costretta anche a saltare l’Europeo con l’Italia dove avrebbe potuto essere una delle stelle emergenti del calcio femminile. Giulia Dragoni contro il Parma nella prima giornata di campionato ha trovato subito la via del gol dopo neanche minuti dal suo ingresso in campo per sostituire Viens.

La classe 2006, di proprietà del Barcellona, è ripartita così col piede giusto dopo lo stop forzato scrollandosi di dosso anche quelle paure che a volte restano dopo certi tipi di infortuni e i mesi duri che ne seguono: “Ho provato tantissime emozioni. - ha commentato Dragoni nel post gara - Sono stati mesi difficili, sono contenta per mia mamma che era qui in tribuna e per la vittoria ottenuta dalla squadra".

La nuova Roma di mister Luca Rossettini può dunque contare su una ritrovata Dragoni, una calciatrice dal talento sopraffino – come dimostra appunto il gol contro le ducali – e dai grandi margini di crescita. E sicuramente anche il ct Andrea Soncin avrà preso nota in vista delle amichevoli di fine anno – contro delle big mondiali come Brasile, Giappone e Stati Uniti – quando la 2006 potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra.