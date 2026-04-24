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Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL

Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCLTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:00Calcio femminile
Tommaso Maschio

Sarà un fine settimana dedicato alla Women’s Champions League: fra sabato e domenica infatti andranno in scena le due semifinali d’andata della competizione che vedranno in campo il meglio del calcio europeo con ben tre squadre su quattro che hanno già vinto la competizione in passato: il Lione dominatore del torneo con 8 coppe in bacheca, il Barcellona che ne può vantare tre, l’Arsenal che lo scorso anno ha conquistato la seconda. A fare da quarto incomodo un Bayern Monaco che non l’ha mai vinta – a differenza delle connazionali FFC Francoforte, Wolfsburg, Turbine Postdam e Duisburg – e vuole colmare questa mancanza.

Ad aprire i giochi saranno proprio le tedesche che affronteranno una delle grandi favorite come il Barcellona che dal 2018/19 alla passata stagione è sempre arrivato in finale vincendone tre e perdendone altrettante. Le catalane sono favorite, ma le bavaresi della nostra Arianna Caruso vogliono fare uno sgambetto e accedere per la prima volta nella loro storia alla finalissima.

Domenica invece sarà il turno delle campionesse in carica che, tornate sul tetto d’Europa dopo 18 anni, non voglio abdicare al trono. Contro però ci sarà quel Lione che non vince una Champions dal 2021/22. Un’astinenza lunghissima per come le francesi avevano abituato i propri tifosi con ben undici finali (e otto vittorie) negli ultimi sedici anni.

Calendario semifinali
Andata:
Bayern Monaco - Barcellona (18:15 CET, sabato 25 aprile)
Arsenal - Lione (16:30 CET, domenica 26 aprile)
Ritorno:
Lione - Arsenal (15:00 CET, sabato 2 maggio)
Barcellona - Bayern Monaco (16:30 CET, domenica 3 maggio)

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