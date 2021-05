Il punto sulla A femminile, Juve f4volosa. Il Sassuolo insidia il Milan per la seconda piazza

Sono arrivati i primi due verdetti, piuttosto scontati ormai, della Serie A femminile: la Juventus ha vinto il suo quarto titolo di fila, in altrettanti anni d'esistenza, e ora punta a chiudere con solo vittorie la stagione; in coda invece saluta la massima serie una Pink Bari che dopo la vittoria alla prima giornata ha conosciuto solo sconfitte nelle restanti 19 gare. Due i verdetti, ma anche due le sfide da vivere fino al fine stagione: quella Champions fra Milan e Sassuolo e quella salvezza fra Napoli e San Marino Academy. In entrambi i casi i punti di distacco sono appena tre e ciò rende tutto ancora possibile.

A regalare il successo alla squadra bianconera sono due veterane come Cristiana Girelli e Barbara Bonansea che nel giro di dieci minuti archiviano la pratica Napoli con la partita che scorre in attesa dei festeggiamenti finali di una squadra che merita ogni giorno di più l'etichetta di invincibile. Alle spalle della Juventus frena ancora il Milan che ora vede il Sassuolo avvicinarsi e mettere in pericolo un secondo posto, che vale l'accesso alla Women's Champions League, che sembrava quasi blindato. Le ragazze di Ganz cadono in casa di una Fiorentina trascinata dalla solita Sabatino, ex di turno, e dalle giovani Baldi e Vigilucci. L'episodio decisivo del match arriva però al 14° quando le rossonere restano in 10 per l'espulsione di Korenciova sull'1-0 per le viola e a poco serve il gol della solita Giacinti che riapre i giochi poco dopo l'ora di gioco. Il Sassuolo così si avvicina anche se fatica più del dovuto a battere la Pink Bari: decide Mihashi al 58° con le emiliane che salgono a -3 in vista dello scontro diretto con il Milan.

Alle spalle del trio di testa la Roma mette un altro mattoncino verso il quarto posto pareggiando in casa della Florentia San Gimignano, che interrompe così un periodo nero. Ora sono quattro i punti di vantaggio delle giallorosse sulla Fiorentina con le viola che si sono avvicinate nelle ultime settimane anche se appare complicato un sorpasso nelle ultime curve. La matematica consente di sperare anche all'Empoli anche se appare difficile che le toscane possano rimontare sei punti. Nell'ultimo turno le azzurre hanno vinto in casa contro l'Hellas trascinate da una doppietta di Benedetta Glionna nella prima mezzora di gioco, con le ospiti che rispondono solo parzialmente nel finale con Mella. Cade infine il San Marino Academy che non approfitta della sconfitta del Napoli per avvicinarsi alla salvezza: le speranze delle Titane si infrangono di fronte all'uragano Stefania Tarenzi autrice di un poker di reti nel 5-2 finale a favore dell'Inter. Le nerazzurre mettono subito in discesa la gara con l'attaccante e Simonetti che vanno a segno nel giro di due minuti dal fischio iniziare, Menin accorcia le distanze, ma poi la classe '88 si scatena con altri tre gol e a nulla vale la rete finale di Barbieri per le padrone di casa che ora hanno ancora due gare per provare a conquistare la permanenza in massima serie.

Serie A, giornata 20

Juventus-Napoli 2-0 (19° Girelli, 29° Bonansea)

Sassuolo-Pink Bari 1-0 (58° Mihashi)

Empoli-Hellas Verona 2-1 (18°, 27° Glionna; 72° Mella)

Milan-Fiorentina 1-3 (62° rig. Giacinti; 8° Sabatino, 49° Baldi, 81° Vigilucci)

San Marino Academy-Inter 2-5 (12° Menin, 84° Barbieri; 1°, 30°, 74°, 76° Tarenzi, 2° Simonetti)

Florentia San Gimignano-Roma 1-1 (45° rig. Cantore; 9° Linari)

Classifica: Juventus 60, Milan 49, Sassuolo 46, Roma 36, Fiorentina 32, Empoli 31, Inter 25, Florentia San Gimignano* 23, Hellas Verona 19, Napoli 12, San Marino Academy 9, Pink Bari 3

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 21, Giacinti (Milan) 18, Sabatino (Fiorentina) 15, Dowie (Milan) 11, Pirone (Sassuolo) 10, Bugeja (Sassuolo) 10, Dubcova (Sassuolo) 9, Glionna (Empoli) 9, Marinelli (Inter) 9, Serturini (Roma) 9, Cantore (Florentia SG) 8, Lazaro (Roma) 8, Barbieri (San Marino Academy) 8