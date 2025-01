Ufficiale In Svezia si chiude l'era Gerhardsson: dopo l'Europeo lascerà la nazionale femminile

La Svezia, avversaria dell’Italia nella Women’s Nations League che prenderà il via a fine febbraio, ha annunciato che al termine dell’Europeo di questa estate in Svizzera si separerà dall’attuale ct Peter Gerhardsson con cui si è deciso di non prolungare il contratto in scadenza appunto in estate. Il tecnico era stato nominato nell’autunno del 2017 e in questo periodo ha guidati le gialloblù a vincere un argento olimpico e conquistare due terzi posti ai Mondiali.

“Da quando ho assunto l’incarico sono stato orgoglioso di poter rappresentare la Svezia inseme alle giocatrici, ma ora voglio aprirmi a qualcosa di diverso nella mia vita. Mi piace provare la sensazione di avere l’opportunità di esplorare altre strade nella mia carriera lavorativa. - ha spiegato Gerhardsson ai canali ufficiali della Federcalcio svedese - Quindi ho reputato il momento giusto per lasciare il mio ruolo di ct allo scadere del mio attuale contratto”.

“Con la sua leadership per questo lungo periodo di tempo, Peter ha avuto un grande impatto sul successo della squadra femminile e non è ancora arrivato il momento di tirare le somme visto che la sua esperienza durerà fino alla fine dell’estate, ma con questo annuncio tutti noi avremo l’opportunità di concentrarci su quello che ci aspetta. - spiega il dirigente Kim Kallstrom – La missione del ct, e del suo vice Magnus Wikman che saluterà a fine contratto, non è ancora finita con il primo raduno dell’anno a febbraio in vista delle sfide contro Danimarca e Galles, per iniziare a preparare l’Europeo estivo”.