Inter, Piovani: "Nulla da rimproverare alle ragazze. Abbiamo ancora due obiettivi stagionali"

“Alle ragazze ho detto che il mio giudizio nei loro confronti non cambia, anzi si rafforza ancora di più. Dobbiamo andare avanti perché ci sono ancora due obiettivi da raggiungere, possiamo ancora vincere lo Scudetto e possiamo qualificarci in Champions League. Dobbiamo andare avanti con sorriso sulle labbra ed entusiasmo”. Il tecnico dell’Inter Gianpiero Piovani ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile che ha segnato l’eliminazione della squadra.

Piovani poi parla della forza del suo gruppo: “Quest’anno sono cambiate alcune giocatrici rispetto allo scorso e ci abbiamo messo un po' di tempo per integrarle, ma la filosofia rimane giocare per vincere. Negli anni passati non era successo, ma dallo scorso anno è cambiato qualcosa con la qualificazione in Champions League e quest’anno siamo ancora lì e speriamo di fare qualcosa di più. - prosegue Piovani – Non mi piace parlare di mentalità vincente perché non esiste, preferisco mentalità forte e le ragazze hanno capito e hanno voglia di migliorarsi”.

Infine il tecnico nerazzurro commenta la partita: “Dobbiamo migliorare un po' su tutto, nel calcio ci sono giorni in cui fai bene una cosa e altri no, dobbiamo crescere. Poi se Bugeja avesse segnato probabilmente si sarebbe vista un’altra partita. Negli ultimi cinque minuti abbiamo provato a pareggiarla, ma eravamo un po' in confusione, però non posso rimproverare nulla alle ragazze”.