Inter Women, Piovani: “Primo tempo fantastico, dobbiamo crederci fino alla fine"

L’Inter Women chiude nel migliore dei modi prima della sosta per le Nazionali femminili, superando la Lazio con un netto 5-2 e mantenendo il secondo posto in classifica a sei punti dalla capolista Roma.

Nel post gara, il tecnico Gianpiero Piovani ha commentato la prestazione delle nerazzurre ai microfoni di Inter TV, sottolineando la difficoltà della sfida: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata perché la Lazio è molto organizzata e simile a noi nel modo di giocare. Le ragazze hanno fatto un primo tempo fantastico, segnando tre gol”.

Piovani ha poi analizzato anche la ripresa: “Nel secondo tempo abbiamo avuto un po’ di sfortuna, ma siamo state brave a sistemarci e i cambi hanno dato energia. È nata una vittoria bellissima che ci godiamo con serenità”.

Il tecnico ha voluto elogiare l’intero gruppo, anche chi è partito dalla panchina: “Mi dispiace sempre lasciare qualcuno fuori perché tutte meriterebbero di giocare dall’inizio. Anche chi è subentrato ha dato un contributo importante, e questo è un segnale molto positivo”.

Infine uno sguardo alla classifica e al finale di stagione: “Finché c’è vita c’è speranza, dobbiamo crederci fino alla fine. Questa vittoria è importante per la corsa alla Champions, ma non dobbiamo mollare nulla. La sosta ci aiuterà a recuperare energie”.