Inter Women, De La Fuente a un passo dal ritorno. Sorbi verso il settore giovanile maschile

vedi letture

L’Inter Women nella prossima stagione potrebbe partire con una vecchia conoscenza sulla panchina. Si tratta di Sebastian De La Fuente, il tecnico che conquistò la promozione in Serie A due anni fa e che non venne confermato in prima squadra venendo mandato ad allenare la squadra Under 19. Secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile mancherebbe infatti solo l’annuncio ufficiale per il ritorno dell’argentino alla guida della prima squadra femminile. Per quanto riguarda Attilio Sorbi, che ha ancora un anno di contratto, si prospetta un futuro alla guida di una delle squadre del settore giovanile maschile nerazzurro.