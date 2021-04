Italdonne, Bertolini alla giovani: "Con l'Islanda sfida equilibrata. Mi aspetto la solita Nazionale"

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini in vista della sfida amichevole contro l’Islanda di domani (ore 16:00 diretta su Rai Sport +) ha spiegato cosa vuole vedere in campo da parte delle tante giovani convocate che saranno schierate accanto ad alcune senatrici come già avvenuto sabato nell’allenamento congiunto con le scandinave: “Domani mi aspetto il giusto approccio e l'atteggiamento che si deve avere contro una squadra forte come l'Islanda, che gioca un calcio molto fisico e molto intenso. Anche la storia ci dice che contro questa nazionale c’è sempre un grande equilibrio, il loro è un Paese in grande sviluppo. Mi aspetto di vedere la Nazionale che tutti abbiamo visto in questi ultimi anni, una squadra aggressiva, compatta, che si aiuta, e con l'atteggiamento giusto. Se entri in campo in quel modo poi tutto diventerà più facile”. Il sito della FIGC poi riporta anche le parole di Bertolini, ospite a Che tempo che fa su Rai Tre ieri sera, sull’Europeo del prossimo anno: “L’Europeo è un traguardo importante per il movimento e le prospettive sono buone. Già durante il Mondiale le ragazze hanno lottato contro i pregiudizi e per farsi riconoscere i loro diritti. Un ruolo fondamentale lo svolgono le scuole calcio, sarebbe importante far giocare insieme bambini e bambini insieme come segno di crescita per la società. In Italia ci sono trentamila praticanti, l'obiettivo è arrivare a centomila per raggiungere il livello di altri Paesi europei”.