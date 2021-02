Italdonne, Giacinti: "L'Europeo era un sogno che tutte noi volevamo realizzare"

vedi letture

Valentina Giacinti, autrice di una doppietta contro Israele, ha parlato ai microfoni della RAI della vittoria e del proprio infortunio: “Penso di stare bene, mi si è indurito un po' l’adduttore, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Valuterò con il club quando rientrerò a Milano. Questo era un sogno che tutte volevano, siamo entrate in campo per dimostrare che ci siamo e che vogliamo fare ancora qualcosa di bello dopo il Mondiale. Dedico la doppietta a chi mi è stato vicino in questo periodo che non è stato facile e alla mia famiglia che mi sostiene sempre”.