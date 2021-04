Italdonne, il cammino verso l'Europeo inizia oggi. Con tante giovani pronte a mettersi in mostra

Il cammino verso l’Europeo inglese del prossimo anno passa anche da raduni come quello che sta andando in scena in questi giorni a Coverciano. Tante giovani, tanti volti nuovi, che devono dimostrare di poter stare nel gruppo azzurro assieme alle veterane e poi, progressivamente, prenderne il posto mantenendo gli standard qualitativi – sia nel gioco sia nei risultati – invariati e possibilmente elevarli ancora di più per permettere all’Italia di entrare nel gotha europeo in maniera definitiva. L’amichevole con l’Islanda, squadra molto fisica e quadrata, servirà a questo e in parte lo si è già visto sabato scorso quando le due nazionali si sono scontrate nel primo dei due test match in programma.

Una sfida che ha visto solamente tre veterane – le centrali Linari e Salvai più la centrocampista Galli – partire dall’inizio e guidare una squadra con tante semi-esordienti chiamate a dare risposte importanti per mettere in difficoltà la ct Milena Bertolini in vista dell’appuntamento continentale fra poco più d un anno. E così sabato scorso sono scese in campo Durante fra i pali, Di Guglielmo, Soffia, Merlo e Pettennuzzo in difesa, Caruso (che fra le giovani è quella di maggior esperienza), Bellucci, Pandini e Prugna in mezzo al campo, mentre in avanti si sono alternate Glionna, Cantore, Serturini, Bonfantini e Marinelli. Solo Cinotti fra le novità dell’ultimo giro di convocazioni non è scesa in campo, ma potrebbe esordire nella giornata di oggi.

Probabile che la ct questo pomeriggio schieri qualche altra senatrice – da Gama a Girelli passando per Giugliano – e faccia esordire altre giovani come il terzino della Fiorentina Zanoli o appunto Cinotti dell’Empoli. Cambi e rotazioni giusti e necessari, ma che non devono far perdere l’obiettivo che è quello di ben figurare e iniziare il percorso che ci porterà in Inghilterra. Come hanno ricordato sia Bertolini sia Gama sarà fondamentale che la squadra scenda in campo con l’atteggiamento che l’ha contraddistinta in questi anni e non prenda sotto gamba la gara con le scandinave. Perché da qui al luglio 2022 sarà un continuo test per tutte le calciatrici siano essere veterane siano essere giovani pronte a ritagliarsi il proprio posto al sole in azzurro.