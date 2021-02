Italdonne, la dedica di Giugliano: "Alla mia migliore amica che gioca la partita più importante della vita"

vedi letture

Un gol per brindare alla qualificazione all'Europeo del 2022 e una dedica speciale prima in campo e poi sui social. Manuela Giugliano festeggia così il 12-0 contro Israele che permette alle azzurre di staccare il pass diretto per il torneo che si svolgerà in Inghilterra nel luglio 2022: "Super contenta della qualificazione , il goal lo dedico alla mia migliore amica che dovrà affrontare la partita più importante della sua vita... Sofi Baldi sempre con me.

Ed ora...ANDIAMO IN INGHILTERRAAAAA".