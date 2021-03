Italdonne, tante novità fra le convocate per l'Islanda. Quattro le debuttanti assolute

Un mese e mezzo dopo la magica notte del ‘Franchi’, che certificò la qualificazione della Nazionale Femminile alla fase finale dell’Europeo che si disputerà il prossimo anno in Inghilterra, le Azzurre sono pronte a tornare in campo per iniziare il lungo percorso di avvicinamento verso Euro 2022. Lunedì 5 aprile l’Italia si radunerà a Coverciano per preparare l’amichevole contro l’Islanda, in programma martedì 13 aprile alle ore 16 (diretta su Rai Sport + HD) allo stadio ‘Enzo Bearzot’, uno dei 4 campi da gioco presenti all’interno del Centro Tecnico Federale.

Dopo la netta vittoria contro Israele e la gioia per aver centrato l’obiettivo, l’Italia si appresta ad aprire un nuovo capitolo della sua storia. Nei prossimi mesi l’orizzonte azzurro sarà caratterizzato da diverse amichevoli - a giugno sono previsti altri due test - e dai primi impegni nel girone di qualificazione per il Mondiale del 2023 che scatterà a settembre. La prima avversaria sarà però l’Islanda che, proprio come la Nazionale di Milena Bertolini, ha brillantemente superato le insidie del proprio raggruppamento, concluso alle spalle della Svezia, ottenendo così il pass europeo per la quarta volta consecutiva.

Per la sfida del 13 aprile, che sarà preceduta da una gara di allenamento tra le due Nazionali, che si disputerà - sempre a Coverciano - sabato 10 aprile alle ore 16, la Ct ha deciso di puntare su 33 calciatrici, che si raduneranno il lunedì di Pasquetta per iniziare gli allenamenti il giorno seguente. Prima chiamata per il difensore Orsi (Sassuolo) e per le centrocampiste Bellucci (Empoli), Cinotti (Empoli) e Pandini (Inter), mentre al posto di Guagni, che non ha ancora pienamente recuperato dalla lesione muscolare alla gamba destra, ci sarà Zanoli, alla sua seconda convocazione consecutiva in Nazionale maggiore. Dopo aver saltato l’ultimo ritiro per infortunio torna in gruppo Galli, in attacco invece si rivedono Bonfantini e Marinelli, protagoniste di un’ottima stagione con le maglie di Roma e Inter.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli * (AS Roma), Valentina Bergamaschi * (AC Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari * (AS Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus), Martina Zanoli (Fiorentina);

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Empoli), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Norma Cinotti (Empoli), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano * (AS Roma), Marta Teresa Pandini (Inter), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Agnese Bonfantini * (AS Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti * (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Gloria Marinelli (Inter), Annamaria Serturini * (AS Roma).

*La risposta alla convocazione delle calciatrici attualmente sottoposte a misure sanitarie restrittive, è subordinata alle disposizioni delle Autorità sanitarie competenti