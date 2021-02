Italia femminile, Guagni out contro Isreaele. Convocata per la prima volta Zanoli

vedi letture

Sarà la viola Martina Zanoli a sostituire Alia Guagni fra le convocate di Milena Bertolini per la sfida contro Israele valida per le qualificazioni all'Europeo del 2022. La calciatrice dell'Atletico Madrid ha infatti riportato una lesione alla gamba destra che ha costretto la ct a escluderla dalla lista dei convocati e sostituirla con la classe 2022 che doveva partire per il ritiro di Tirrenia con l'Under 19. Il terzino sarà invece a Coverciano questa sera per la sua prima volta con la Nazionale maggiore.