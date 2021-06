Italia femminile, infortunio per Di Guglielmo. La calciatrice lascia il ritiro azzurro

Continua la preparazione della Nazionale femminile in vista della doppia amichevole contro i Paesi Bassi e l’Austria. Le ragazze di Milena Bertolini partiranno questo pomeriggio in direzione Ferrara, dove giovedì pomeriggio (calcio d’inizio ore 17,30, diretta tv su Rai2) affronteranno il primo test allo stadio ‘Paolo Mazza’, dove domani alle ore 16.45 è prevista la conferenza stampa delle Azzurre. Per la Nazionale Femminile una sfida di prestigio contro le Oranje che a Valenciennes nel 2019 posero fine ai sogni ‘mondiali’ di gloria dell’Italia ai quarti di finale della Coppa del Mondo.

Dopo l'impegno con le vice campioni del mondo, che tornano in Italia a distanza di quasi 7 anni dallo spareggio per i Mondiali 2015 (a Verona), lunedì 14 giugno è in programma la seconda e ultima amichevole delle Azzurre in questa finestra internazionale, al ‘WienerNeustadt Arena’ di WienerNeustad contro le padrone di casa dell’Austria (ore 16,30, diretta tv su Rai2), altra amichevole con vista su UEFA Women's Euro 2022, in programma a luglio 2022 in Inghilterra.

Oggi intanto lascerà il raduno di Tirrenia – dove le Azzurre sono arrivate in ritiro, al Centro di preparazione olimpica, sabato scorso– la giocatrice dell’Empoli, Lucia Di Guglielmo, che si è infortunata nel corso dell’allenamento di ieri.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Angelica Soffia (Roma), Alice Tortelli (Fiorentina), Martina Zanoli (Fiorentina);

Centrocampisti: Melissa Bellucci (Empoli), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Marta Teresa Pandini (Inter), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus), Martina Tomaselli (Sassuolo);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Valeria Pirone (Sassuolo), Annamaria Serturini (Roma).