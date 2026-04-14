Italia Femminile, Soncin: "Il risultato che volevamo per lottare per il nostro sogno"
Dopo la netta vittoria per 6-0 sulla Serbia, ospite dei canali ufficiali della FIGC, Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, ha analizzato la prestazione delle sue ragazze:
"Il risultato che cercavamo e volavamo, che ci permette di guardare al futuro con più convinzione. C'è stata energia da parte di tutti. Guardiamo subito alla prossima per lottare per il nostro sogno".
SERBIA-ITALIA 0-6
Marcatori: 20' Girelli, 35' Oliviero, 45' Lenzini, 61' Caruso, 88' Cantore, 90+4' Greggi
Serbia (4-3-3): Kostic; Petrovic, Slovic, Damjanovic, Saric (68' Gajic); Mijatovic (46' Srmcevic), Blagojevic (68' Scepanovic), Stupar; Cavic (46' Bulatovic), Matejic (87' Ciric), Stokic. A disposizione: Cetinja, Aleksic, Gakovic, Matijevic, Ilic. CT: Lidjia Stojkanovic.
Italia (4-3-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Oliviero; Caruso (65' Beccari), Giuliano (88' Schatzer), Greggi; Dragoni (65' Cantore), Girelli, Glionna (72' Bonfantini). A disposizione: Baldi, Gilardi, Bergamaschi, Di Guglielmo, Galli, Linari, Severini. Piemonte. CT: Andrea Soncin.