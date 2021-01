Juve Women, dopo Rosucci toccherà a Bonansea. Braghin al lavoro per blindare la numero 11

vedi letture

Dopo il rinnovo di Martina Rosucci, che ha prolungato di un anno il precedente accordo, in casa Juventus Women si lavorerà per blindare un'altra protagonista delle ultime annate vincenti. Si tratta di Barbara Bonansea in scadenza a fine stagione. L'esterno d'attacco bianconero ha molti ammiratori sia in Italia (dove sembra stuzzicare la fantasia dell'Inter) sia all'estero, ma non ha mai nascosto la volontà di proseguire con la maglia della sua squadra del cuore per cui in passato ha anche rinunciato a un'esperienza in Franca con le campionesse del Lione.

Il lavoro di Stefano Braghin appare quindi semplice, anche se in fase di trattative non si può mai dare nulla per scontato soprattutto se Bonansea chiederà rassicurazioni sul proprio ruolo in seno alla squadra bianconera dove negli ultimi tempi sono arrivate diverse calciatrici – da Maria Alves a Lina Hurtig – che occupano una posizione similare in campo. Senza contare che la Juventus sembra essere molto attiva sul fronte Haley Bugeja, la stellina maltese – inserita fra le 10 giovani giocatrici da seguire per la UEFA – di proprietà del Sassuolo. I rapporti fra i due club sono ottimi, come testimoniano i tanti affari al maschile, e questo potrebbe favorire la Juventus al cospetto dei club europei che si stanno muovendo per la classe 2004 neroverde. Il rinnovo di Bonansea non appare comunque un obiettivo irrealizzabile anche se in tante sono pronte ad approfittare di un'eventuale rottura fra le parti per assicurarsi una stella di prima grandezza del nostro calcio.