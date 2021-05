Juve Women, Guarino visita il Museo del Calcio: "Che emozione vedere la mia maglia esposta"

L’allenatrice della Juventus Women Rita Guarino ha visitato, in una pausa del corso UEFA PRO, il Museo del Calcio di Coverciano, che ha riaperto al pubblico lo scorso 1° maggio con una nuova veste che prevede nuovi percorsi espositivi accompagnano i visitatori in un viaggio nella storia e nel presente. Guarino si è soffermata in particolare nella sezione dedicata alla Nazionale femminile.

I suoi occhi si sono posati sulla sua maglia, la n.18, che ha segnato l’esordio in Nazionale, la prima rete in azzurro nel primo Mondiale femminile della storia, disputato nel 1991 in Cina. La collezione delle Azzurre al Museo del Calcio è composta dalla maglia di Carolina Morace dell’Europeo 1997, dalla maglia di Alia Guagni del Mondiale 2019, dalla maglia di Giorgia Brenzan dell’Europeo 2001 e dalla maglia di Lisa Boattin del Mondiale Under 17 del 2014.

“Rivedere la mia maglia è sempre un’emozione- ha dichiarato Rita Guarino- sono rimasta colpita dalla bellezza della sezione dedicata alla Nazionale femminile. È uno spazio che lega la storia al presente e racconta un percorso che parte dal cuore.”