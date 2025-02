Ufficiale Juventus e Girelli ancora insieme: nel giorno di San Valentino arriva il rinnovo

Soltanto tre settimane fa – era venerdì 24 gennaio 2025 – Cristiana Girelli celebrava il traguardo delle duecento presenze in maglia bianconera dichiarando alla Juventus, una volta in più, tutto il suo amore. In che modo? Con una meravigliosa lettera ripresa, nelle sue prime battute, poco sopra.

Quella di oggi, però, per la nostra numero 10 è un'altra di quelle giornate speciali e non poteva esserci data migliore del 14 febbraio, San Valentino, per annunciare che la sua storia d'amore con la Juventus continua. È ufficiale, infatti, il suo prolungamento di contratto, fino al 30 giugno 2026.

Leader, in campo e fuori, Cristiana – dal primo giorno in cui è arrivata a Vinovo nell'estate del 2018 – ha avuto la capacità di imporsi come punto di riferimento dello spogliatoio contribuendo alla straordinaria scalata di questa squadra nel corso degli anni. Non si è mai posta limiti, ma il concreto obiettivo di crescere costantemente, allenamento dopo allenamento e il risultato, è scontato dirlo, è stato incredibile.

In quasi 7 anni di Juventus ha vinto praticamente di tutto: 4 Scudetti, 3 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, con una considerevole quantità di gol e giocate iconiche che sono rimaste impresse nella mente di tanti tifosi bianconeri.

Abbiamo citato i gol, il suo marchio di fabbrica, la sua firma. Cristiana vive per il gol e i suoi numeri, che per completezza trovate qui sotto, ne sono l'ennesima conferma. Girelli ha segnato tante volte, in tutti i modi possibili e immaginabili mettendo in mostra tutta la sua completezza come atleta, e siamo sicuri che continueremo a esultare ancora tante volte insieme a lei.