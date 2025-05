Ufficiale Karchouni saluta l'Inter e l'Italia: la centrocampista ha firmato con il Servette

vedi letture

Dopo quattro stagioni con la maglia dell’Inter, in cui ha collezionato 72 presenze con 16 reti, la centrocampista Ghoutia Karchouni ha salutato il club nerazzurro e l’Italia per una nuova avventura sportiva in Svizzera.

La classe ‘95 ha infatti firmato un contratto di un anno con il Servette che diventerà così la sua quarta squadra in carriera dopo Paris Saint-Germain, Bordeaux e appunto Inter. “Ghoutia è una giocatorice estremamente completa. Potremo contare sulla sua tecnica, sul suo senso del gol, sulla sua versatilità con entrambi i piedi e sulla sua esperienza ai massimi livelli. - ha spiegato la ds elvetico Marta Peiro - Siamo molto contenti del suo arrivo e della sua fiducia nel nostro progetto”.

Questo invece il saluto della franco-algerina all’Inter: “È giunto il momento di dirvi addio. Grazie per tutti questi momenti unici condivisi insieme. Me ne vado con il cuore felice, pieno di amore per questo Paese che è così speciale per me. Il mio sogno d’infanzia si è avverato. È sempre difficile chiudere un capitolo della nostra vita, ma è ancora più emozionante aprirne un altro. Me ne vado con gli occhi lucidi e il sorriso sulle labbra. E una cosa è certa: una parte di me sarà sempre italiana”.