La FIGC su Twitter: "Da quando le donne giocano? Per esempio anche questa domenica"

"Da quando in qua le donne giocano? Ma che domanda! Giocano e giocheranno, giusto per fare un esempio, anche questa domenica! Basterà accendere la TV o recarsi allo stadio per godersi la finale di Coppa Italia Femminile tra Milan e Roma". Con questo messaggio su Twitter la Divisione Calcio Femminile della FIGC prende posizione in merito alle polemiche nate dagli insulti sessisti ricevuti da Aurora Leone nel corso della cena della vigilia della Partita del Cuore. La FIGC ha inoltre invitato la comica dei The Jackal ad assistere alla finale che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia.