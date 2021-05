Di Guglielmo: "Ancora una volta un uomo vorrebbe decidere cosa può fare una donna"

"Ancora una volta un uomo vorrebbe decidere cosa può fare o non fare una donna". Inizia così un post del capitano dell'Empoli Ladies Lucia Di Guglielmo su Instagram in cui commenta quanto accaduto ieri sera ad Aurora Leone nel corso di una cena in vista della Partita del Cuore: "Caro Direttore, prima di tutto non penso esistano regole quando si tratta di beneficenza. Inoltre volevo farle notare che già nel 2016 due donne, due calciatrici (perché si, le donne giocano a calcio), hanno partecipato a questo splendido evento scendendo in campo con la squadra delle Vecchie Glorie e sinceramente speravo che nel 2021 si fossero fatti passi avanti, non indietro. - continua Di Guglielmo - Proprio ieri sera in contemporanea con questo episodio si è svolto il premio R. O. S. A. (Risultati Ottenuti Senza Aiuti) con la presenza della sottosegretaria Valentina Vezzali, campionessa indiscussa, e dell'ex presidente Figc Abete per valorizzare i prestigiosi traguardi raggiunti da numerose donne nello sport e nella vita di tutti i giorni nonostante i numerosi ostacoli che siamo costrette a superare. Come donna e come calciatrice sono imbarazzata nel constatare quanto una parte del nostro paese sia ancora così culturalmente indietro. Come ha giustamente sottolineato Aurora, un’iniziativa cosi importante e positiva non deve essere per alcun motivo associata a questo tipo di comportamenti. La partita del cuore è e rimane un esempio dell'Italia che vorrei".