La Women's Europa Cup parla svedese: successi per Hammarby e Hacken

Nella serata di ieri, oltre alla Champions League, è andata in scena anche la seconda competizione europea femminile: la Women's Europa Cup arrivata alle semifinali. Nelle due gare d'andata si sono imposte le due formazioni svedesi ancora in corsa: l'Hammarby si è imposto in casa dello Sparta Praga per 3-2, mentre è stata più netta la vittoria dell'Hacken in quella che era una finale anticipata: 3-0 in casa dell'Eintracht Francoforte con grande protagonista la giovane attaccante Felicia Schroder.

Women’s Europa Cup

Semifinali d’andata, mercoledì 25 aprile

Sparta Praga-Hammarby 2-3

45’+2 Sorum (H), 60’ Starova (S), 82’ Khyrova (S), 85’ Reidy (H), 90’+1’ Peterson (H)

Eintracht Francoforte-Hacken 0-3

16’ Selerud, 70’ e 84’ Schroder

Semifinali di ritorno, giovedì 2 aprile

Hammarby - Sparta Praga

Häcken - Eintracht Frankfurt

Orari da confermare

Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)

Sparta Praha / Hammarby - Eintracht Frankfurt / Häcken

La squadra indicata per prima gioca la gara di andata in casa