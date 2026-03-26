La Women's Europa Cup parla svedese: successi per Hammarby e Hacken
Nella serata di ieri, oltre alla Champions League, è andata in scena anche la seconda competizione europea femminile: la Women's Europa Cup arrivata alle semifinali. Nelle due gare d'andata si sono imposte le due formazioni svedesi ancora in corsa: l'Hammarby si è imposto in casa dello Sparta Praga per 3-2, mentre è stata più netta la vittoria dell'Hacken in quella che era una finale anticipata: 3-0 in casa dell'Eintracht Francoforte con grande protagonista la giovane attaccante Felicia Schroder.
Women’s Europa Cup
Semifinali d’andata, mercoledì 25 aprile
Sparta Praga-Hammarby 2-3
45’+2 Sorum (H), 60’ Starova (S), 82’ Khyrova (S), 85’ Reidy (H), 90’+1’ Peterson (H)
Eintracht Francoforte-Hacken 0-3
16’ Selerud, 70’ e 84’ Schroder
Semifinali di ritorno, giovedì 2 aprile
Hammarby - Sparta Praga
Häcken - Eintracht Frankfurt
Orari da confermare
Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Sparta Praha / Hammarby - Eintracht Frankfurt / Häcken
La squadra indicata per prima gioca la gara di andata in casa
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