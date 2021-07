Milan femminile, in arrivo Miotto e Stapelfeldt. Oggi hanno svolto le visite mediche

Nella giornata di oggi due calciatrici hanno svolto le visite mediche alla Casa di Cura La Madonnina prima di andare in sede al Milan per firmare i contratti che le legheranno al club rossonero. Si tratta della giovane Giorgia Miotto, attaccante classe 2002 dell’Empoli, e di Nina Stapelfeldt, attaccante classe ‘95 lo scorso anno al Soyarux in Francia. La prima arriverà in prestito con Sara Tamborini che farà il percorso inverso vestendo la maglia dell’Empoli nella prossima stagione. Lo riferisce Ilcalciofemminileicf.com.