ufficiale Pomigliano Femminile, in prestito dal Milan arriva Miotto per l'attacco

vedi letture

Ancora un attaccante per il Pomigliano Femminile. Come comunica il club con una nota ufficiale, "in prestito dal Milan arriva Giorgia Miotto, attaccante esterno classe 2002. Ha avuto esperienze con l’Empoli dove ha potuto mettersi in mostra attirando gli interessi del club rossonero. Con la maglia delle toscane ha siglato il suo primo gol in serie A nella gara contro la Florentia San Gimignano. L’arrivo di Miotto consente al tecnico Nicola Romaniello di poter contare su un elemento interessante che permette di rafforzare il reparto offensivo, ma la sua versatilità permette di utilizzarla in più ruoli. L’accordo è stato concluso dal Direttore Sportivo Salvatore Violante che ha definito ogni aspetto dell’accordo economico valido per la prossima stagione.

Seguono le prime parole della calciatrice: "Per me il calcio rappresenta il mio mondo. Ho iniziato per caso all’età di 5 anni e sono cresciuta con questo sport che mi ha permesso di fare esperienze e nuove amicizie, aiutandomi a crescere e formarmi. La mia ultima esperienza al Milan ha rappresentato un piccolo passo nella mia crescita calcistica e personale. Il Pomigliano rappresenta il mio presente e il mio futuro. Ho la possibilità di mettere in pratica tutto quello che ho appreso in questi anni. Sono molto contenta di essere qui e non vedo l’ora di iniziare il nuovo campionato e di vedere tutti i tifosi che ci sosterranno lungo questa difficile stagione".