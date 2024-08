Ufficiale Napoli Femminile, doppio innesto: arrivano Matilde Skovsen e Violah Nambi

Doppia ufficialità in casa Napoli Femminile. Il club partenopeo ha ufficializzato la firma di Matilde Lundorf Skovsen, difensore danese classe '99 che ha collezionato più di 60 presenze e un gol in Serie A con le maglie di Juventus e Como e di Violah Nambi, centrocampista classe '95 nata in Uganda che ha maturato esperienze in Svezia ed Austria prima di approdare la scorsa stagione in Italia con la maglia del Pomigliano.