Ufficiale Napoli Women, rinnovati i prestiti di Moretti, Sciabica e Slislokovi dalla Juventus

Juventus e Napoli Women hanno annunciato il rinnovo dei prestiti di tre calciatrici che erano già in maglia azzurra nella passata stagione. Questo il comunicato del club bianconero:

"Dopo il prestito annuale della scorsa stagione, si rinnovano le cessioni temporanee di tre calciatrici bianconere al Napoli Femminile: stiamo parlando, nello specifico, di Ginevra Moretti, Manuela Sciabica e Gloria Sliskovic.

Moretti, attaccante classe 2005, dopo la firma del suo primo contratto da professionista con la Juventus - con la quale ha già esordito in Prima Squadra - nel maggio dello scorso anno con scadenza fissata a giugno 2027, giocherà anche la stagione 2025/2026 in Campania. La scorsa annata l'ha chiusa con 24 presenze in campionato e due reti segnate, le sue prime nella massima serie italiana".

Questo invece quello del club partenopeo in cui si sottolinea come per la bosniaca classe 2005 sia presente anche un diritto di riscatto e contro-riscatto: "Ancora insieme: dopo una prima stagione in azzurro, Ginevra Moretti, Manuela Sciabica e Gloria Slišković rinnovano il prestito dalla Juventus per un ulteriore anno; per la bosniaca contratto che prevede diritto di riscatto e di controriscatto".