Non solo Juventus Women. Anche Barcellona e Chelsea festeggiano il titolo. E puntano al Double

Nel fine settimana appena passato non ha festeggiato solo la Juventus Women. Le bianconere infatti hanno conquistato il loro quarto Scudetto di fila, ma anche all’estero si sono assegnati due titoli nazionali come quelli di Spagna e Inghilterra. A vincere il primo è stato il Barcellona che ha dominato il campionato iberico, vinto con cinque gare d’anticipo nonostante le catalane abbiamo giocato tre gare in meno del Levante secondo e del Real Madrid terzo, con 26 vittorie in altrettante partite, 128 reti segnate e appena cinque subite. In Inghilterra invece è stato il Chelsea a trionfare chiudendo il campionato con due punti di vantaggio su Manchester City e 9 sull’Arsenal. Una vittoria più sofferta rispetto a quella delle catalane, ma arrivata anche in questo caso grazie al miglior attacco (69 reti in 22 gare) e la migliore difesa (10 in 22) del torneo.

Ora per entrambe si apre la possibilità della doppietta visto che domenica prossima al Gamla Ullevi di Goteborg Blaugrana e Blues si sfideranno nella finale di Women’s Champions League.