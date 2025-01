Ufficiale Paesi Bassi, il ct Jonker lascerà al termine dell'Europeo. Niente rinnovo di contratto

Andries Jonker lascerà il suo incarico di allenatore della Nazionale femminile dei Paesi Bassi dopo l'Europeo che si svolgerà questa estate in Svizzera. La Federcalcio olandese ha infatti annunciato che il contratto in scadenza a fine estate non sarà rinnovato con Jonker che dunque saluterà dopo un Mondiale, in cui raggiunse i quarti di finale venendo poi eliminato dalla Spagna campione del mondo, e appunto un campionato continentale.

"Vorremmo esprimere il nostro apprezzamento e ringraziamento per gli sforzi di Jonker nell'ultimo periodo. - ha spiegato il dirigente Nigel de Jong - Ha creato un ambiente sportivo di alto livello in cui è stata data una possibilità a nuove giocatrici internazionali. In questi due anni e mezzo il gioco della nazionale è migliorato e speriamo possa concludere al meglio la sua esperienza al Campionato Europeo. Abbiamo massima fiducia in questo".