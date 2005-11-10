Milan, Camarda ha le idee chiare: "Non si possono perdere opportunità del genere"

Il centravanti ha realizzato una doppietta contro il Celtic nell'amichevole a Glasgow, mettendosi in mostra agli occhi di Amorim

Tornato dal prestito dal Lecce e fresco di rinnovo con il Milan, Francesco Camarda ha realizzato subito una amichevole contro il Celtic mettendosi in mostra agli occhi del tecnico rossonero, Ruben Amorim. Che infatti a fine gara ha confermato l'intenzione di tenerlo alla base nella prossima annata. Al termine del match il centravanti ha parlato ai microfoni di Sky facendo capire di avere l'atteggiamento giusto per ripagare la fiducia.

Non c'era modo migliore per festeggiare il rinnovo, così come Comotto, senti la responsabilità?

"Sono cresciuto al Milan, sono fiero del passo che ho fatto, del rinnovo fino al 2031, ma è un punto di partenza, lavoro per migliorarmi, per mettermi a disposizione del mister. Comotto? Con lui siamo cresciuti assieme e sono contento di continuare il percorso al Milan, di avere la fiducia del club, dello staff, del mister e del presidente, io do tutta la vita quando gioco per il Milan perché non si possono perdere opportunità del genere".

Come sono stati i primi giorni di lavoro con Amorim?

"Come ho detto il mister e lo staff hanno portato tanta positività e noi giocatori quando c'è da entrare sul campo e metterci la testa ci concentriamo a dare tutto. Personalmente mi piace molto lo stile che sta portando il mister. Faccio quello che mi chiede e sta dando molte idee alla squadra. Ci vuole tempo e siamo a piena disposizione dello staff".

Sei cresciuto con questi colori addosso. Oggi due gol, una giornata da ricordare per te?

"Sono molto contento, ma questo è un punto di partenza. Sono stati due bei gol, soprattutto il secondo con Chukwueze che mi ha messo una bellissima palla. Ma ormai è già passato e penso avanti, sto già pensando a quello che dovrò fare. Nel calcio quello che succede nel passato si dimentica in fretta e l'importante è il presente".