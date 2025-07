Ufficiale Ternana Women, c'è la conferma di Regazzoli. E in mezzo al campo arriva Breitner

Nella giornata di oggi la Ternana Women ha annunciato altri due tasselli per la squadra che affronterà la prossima Serie A. Da un lato c’è infatti il rinnovo annuale della centrocampista Alice Regazzoli e dall’altro l’arrivo di una calciatrice di grande esperienza come Stephanie Breitner che negli ultimi mesi ha difeso i colori del Napoli. Questi i due comunicati ufficiali in merito:

La Ternana Women è felice di annunciare il prolungamento di contratto di Alice Regazzoli che vestirà il rossoverde fino a giugno 2026.

Centrocampista duttile, capace di abbinare tasso dinamico e proprietà di palleggio, corsa e lucidità in fase di impostazione, vanta trascorsi prestigiosi con l’Inter ed è stata tra le protagoniste della cavalcata verso la Serie A, con 28 presenze stagionali e 5 reti.

Le dichiarazioni di Alice Regazzoli: "Sono molta contenta del rinnovo e di rientrare, anche quest’anno, nel progetto della squadra. Sembra sempre scontato ma ci terrei a ringraziare nuovamente tutti per il sostegno e la fiducia che hanno mostrato nei miei confronti. Sono pronta per ritornare in Serie A e dare il massimo ad ogni partita. Forza fere!"

La Ternana Women è felice di dare il benvenuto a Stephanie Breitner, centrocampista tedesca classe 1992, una giocatrice esperta, solida e dal curriculum internazionale. Arriva a titolo definitivo dal Napoli, per lei contratto fino a giugno 2026.

Nata a Mühlhausen, nei pressi di Heidelberg, Stephanie si avvicina al calcio fin da bambina, giocando inizialmente con i maschi dell’1. FC Mühlhausen. Nel 2000 si unisce a una nuova realtà tutta al femminile, la SG 1.FC Mühlhausen / VfB St. Leon, con cui resta ben sette anni. Quando la squadra viene assorbita dall’Hoffenheim nel 2007, inizia lì una carriera che la porterà fino alla massima serie tedesca.

Con l’Hoffenheim cresce rapidamente: parte dalla squadra B-Junior, entra in prima squadra in Regionalliga Süd e contribuisce alla promozione in 2. Bundesliga. Esordisce nel secondo livello del calcio tedesco il 15 agosto 2010 contro il VfL Sindelfingen e segna la sua prima rete in campionato il 31 ottobre contro il TSV Crailsheim. Tre anni dopo arriva la grande festa: promozione in Frauen-Bundesliga. Il debutto nella massima serie tedesca è datato 8 settembre 2013, sempre contro il Sindelfingen. Con l’Hoffenheim colleziona 96 presenze e 4 gol in Bundesliga, contribuendo a salvezze tranquille e una storica sesta posizione nel 2014-15, oltre agli ottavi di Coppa di Germania.

Nel 2018 arriva la sua prima esperienza all’estero: in Italia, destinazione Fiorentina. Con la Viola lascia il segno: 112 presenze, 4 gol, una Supercoppa Italiana vinta e tante stagioni da protagonista. A febbraio il passaggio dalla Fiorentina al Napoli, esperienza terminata con 8 presenze.

A livello internazionale, Stephanie ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili tedesche: prima l’Under 16 (esordio il 9 maggio 2008 contro la Norvegia), poi l’Under 17, con cui ha vinto nel 2009 il Campionato Europeo di categoria.

Le dichiarazioni di Stephanie Breitner: "Ho scelto la Ternana perché credo nel progetto e conosco molto bene il mister Antonio Cincotta. Lui mi ha convinta. Cercherò di trasmettere la mia esperienza alle nostre giovani e di essere presente per la squadra nei momenti difficili. Troveremo un campionato difficile, competitivo. Dovremo pensare partita dopo partita e cercare di fare il sempre il meglio possibile".

Ora è pronta a scrivere una nuova pagina della sua carriera con i colori rossoverdi. Stephanie porterà alla Ternana Women non solo esperienza internazionale, ma anche qualità, grinta e grande personalità in mezzo al campo.