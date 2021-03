Sassuolo femminile, asta europea per Bugeja: Barça, Lione e Bayern sfidano la Juve

Nonostante non stia vivendo un momento brillantissimo, a causa di una fastidiosa pubalgia, per Haley Bugeja le sirene di mercato continuano a suonare forte. Del resto si tratta di una classe 2004 che si è ritagliata uno spazio importante in un campionato difficile come quello della Serie A contribuendo con sei reti al terzo posto del Sassuolo che in estate rischia di perdere il talento maltese. Su Bugeja infatti, oltre alla Juventus che sarebbe pronta a lasciarla un altro anno a maturare in Emilia, si stanno muovendo diverse big europee al cui richiamo è difficile resistere: Barcellona, Bayern Monaco e Lione sono le squadre, secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile, che si stanno muovendo per l’attaccante neroverde con il Levante, che avrebbe effettuato un sondaggio, in seconda fila.