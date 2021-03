Serie A femminile, domenica c'è il derby milanese. Per la Juve testacoda con la Pink

Il big match della 17^ giornata, l’ultima prima della sosta, sarà il derby di Milano in programma all’ora di pranzo domenica. L’Inter dopo aver vinto la prima stracittadina della loro storia in Coppa Italia sognano un nuovo sgambetto in campionato che potrebbe complicare i piani delle cugine in chiave secondo posto. Il Milan però vuole continuare a dominare nel computo totale delle sfide contro le cugine oltre a mantenere le distanze dal Sassuolo e conservare quel secondo posto che vale il pass per l’Europa nella prossima stagione. Le emiliane inoltre avranno un impegno difficile sul campo di una Florentia San Gimignano che è stata penalizzata di un punto in settimana e vorrà per questo rispondere sul campo con un risultato positivo che le permetta di sfidare le rivali toscane per il predominio regionale. Poche sorprese invece dovrebbe riservare il testacoda fra Juventus e Pink Bari con le prime che veleggiano spedite verso il quarto titolo e vogliono prolungare la loro striscia di vittorie consecutive (18 finora) e le pugliesi che sembrano ormai spacciate nella corsa salvezza visti i sei punti di distacco dal San Marino Accademy.

Le Titane avranno un altro impegno proibitivo davanti come la trasferta di Roma contro la quarta forza del campionato, una squadra in salute che ha intenzione di chiudere al meglio la stagione. San Marino però non può permettersi passi falsi visto che il Napoli, impegnato in casa contro un Empoli che vuole fare sconti a nessuno – compreso l’ex tecnico Pistolesi - , si è rifatto sotto e ora è appena un punto sotto. Due gare da tenere sott’occhio perché potrebbero cambiare la classifica sul fondo in maniera importante.

A chiudere il programma c’è la sfida fra un Hellas Verona che occupa una posizione piuttosto tranquilla di classifica e una Fiorentina che non ha più obiettivi se non quello di essere la migliore delle toscane.

Il programma della 17ª giornata

Sabato 27 marzo

Florentia San Gimignano-Sassuolo 12:30 (TIMVISION e Sky Sport)

Hellas Verona-Fiorentina 14:30 (TIMVISION)

Roma-San Marino Academy 14:30 (TIMVISION)

Domenica 28 marzo

Inter-Milan 12:30 (TIMVISION e Sky Sport)

Juventus-Pink Bari 14:30 (TIMVISION)

Napoli-Empoli 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 48, Milan 42, Sassuolo 37, Roma 28, Fiorentina 23, Empoli 23, Florentia San Gimignano* 22, Inter 18, Hellas Verona 16, San Marino Academy 9, Napoli 8, Pink Bari 3

* un punto di penalizzazione