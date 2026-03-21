Serie A Femminile, la Roma ritrova la vittoria: battuta la Lazio in rimonta
Dopo due pareggi consecutivi, la Roma Femminile torna alla vittoria in Serie A. Lo fa nella sfida più sentita, in rimonta, nel derby contro la Lazio. Biancocelesti avanti al 38’ con Karczewska. Il risultato resiste fino ai minuti finali del match, quando le giallorosse riescono a ribaltare la sfida grazie alle reti di Giugliano e Thogersen. Complice anche il pareggio dell’Inter col Napoli, la Roma si riporta a +6 sul secondo posto.
SERIE A WOMEN, 17ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Genoa-Juventus 0-0
Inter-Napoli Women 2-2
54’ Bugeja (I), 65’ Wullaert (I), 78’ Floe (N), 86’ Barker (N)
Lazio-Roma 1-2
38’ Karczewska (L), 81’ Giugliano (R), 85’ Thogersen (R)
Domenica 22 marzo
Fiorentina-Parma ore 12:30
Ternana Women-Sassuolo ore 15:00
Milan-Como Women ore 18:00
Classifica della Serie A Women - Roma 40*, Inter 34*, Juventus 29*, Lazio 27*, Napoli Women 26*, Fiorentina 25, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12, Ternana Women 12, Parma 11, Genoa 9*
*una gara in più