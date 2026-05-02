Serie A Women, prosegue la 20ª giornata: in programma oggi le ultime due gare
Dopo i verdetti già emersi nella 20ª giornata, con la Roma Femminile campione d’Italia e l’Inter Femminile saldamente seconda, la Serie A Women si prepara a vivere le ultime due sfide del turno, in programma domenica 3 maggio.
Alle 12:30 scenderanno in campo Parma Femminile e Lazio Femminile, in una gara che mette in palio punti fondamentali soprattutto per la zona bassa della classifica. Le emiliane, attualmente a quota 16, cercano un successo che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alla salvezza, mentre la Lazio, a 27 punti, vuole consolidare la propria posizione e chiudere al meglio la stagione.
Nel pomeriggio, alle 15:00, sarà la volta di Fiorentina Femminile-Como Women, match dal sapore europeo. Le viola, appaiate alla Lazio a 27 punti, inseguono un piazzamento di prestigio e vogliono sfruttare il fattore campo per allungare sulle dirette concorrenti. Dall’altra parte, il Como, a quota 26, ha l’occasione di effettuare il sorpasso e rilanciarsi nella corsa alle posizioni alte della graduatoria.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE A WOMEN, 20ª GIORNATA
Già giocate
Napoli Women-Juventus 2-3
5′ Thomas (J), 17′ Banusic (N), 18′ Capeta (J), 21′ Floe (N), 83' Krumbiegel (J)
Sassuolo-Genoa 0-0
Sabato 2 maggio
Roma-Ternana Women 2-0
25’ rig e 71 Giugliano
Inter-Milan 1-0
45’ Bugeja
Domenica 3 maggio
Ore 12.30 - Parma-Lazio
Ore 15:00 - Fiorentina-Como Women
Classifica della Serie A Women - Roma 49, Inter 43, Juventus 35*, Napoli Women 30*, Milan 29, Lazio 27, Fiorentina 27, Como Women 26, Sassuolo 17*, Parma 16, Ternana Women 14, Genoa 10*
* una gara in più