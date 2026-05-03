Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia. Inter matematicamente seconda

Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia. Inter matematicamente secondaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Alessandra Stefanelli

La 20ª giornata di Serie A Women consegna il verdetto più atteso: la Roma Femminile è ufficialmente campione d’Italia. Alle giallorosse bastava una vittoria contro la Ternana Femminile e così è stato: 2-0 firmato dalla doppietta di Manuela Giugliano, con il primo gol su calcio di rigore. Un successo che certifica il dominio della squadra capitolina e chiude definitivamente i giochi per il titolo.

Alle spalle della Roma, l’Inter Women prova a tenere viva la corsa fino all’ultimo, vincendo il derby contro il Milan Femminile grazie alla rete di Haley Bugeja. Un successo importante, ma non sufficiente per riaprire la lotta Scudetto. Le nerazzurre possono comunque sorridere per la qualificazione già conquistata alla prossima Champions League e il secondo posto matematico.

Negli altri incontri già disputati, vittoria sofferta della Juventus Women sul campo del Napoli Femminile per 3-2, al termine di una gara ricca di emozioni. Pareggio a reti bianche invece tra Sassuolo Femminile e Genoa Femminile.

La giornata si completerà domenica con le sfide tra Parma Femminile e Lazio Femminile, oltre a Fiorentina Femminile contro Como Women.
In classifica, la Roma vola a 49 punti, seguita dall’Inter a 43. Più staccata la Juventus a 35, con la lotta per le posizioni europee ancora apertissima nelle ultime giornate. Una giornata che entra nella storia per i colori giallorossi, protagonisti di una stagione da incorniciare.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN, 20ª GIORNATA
Già giocate
Napoli Women-Juventus 2-3
5′ Thomas (J), 17′ Banusic (N), 18′ Capeta (J), 21′ Floe (N), 83' Krumbiegel (J)
Sassuolo-Genoa 0-0
Sabato 2 maggio
Roma-Ternana Women 2-0
25’ rig e 71 Giugliano
Inter-Milan 1-0
45’ Bugeja
Domenica 3 maggio
Ore 12.30 - Parma-Lazio
Ore 15:00 - Fiorentina-Como Women

Classifica della Serie A Women - Roma 49, Inter 43, Juventus 35*, Napoli Women 30*, Milan 29, Lazio 27, Fiorentina 27, Como Women 26, Sassuolo 17*, Parma 16, Ternana Women 14, Genoa 10*

* una gara in più

Articoli correlati
Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia! Battuta la Ternana, inutile il successo... Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia! Battuta la Ternana, inutile il successo dell'Inter
Roma Femminile, è il grande giorno. Oggi può arrivare il terzo scudetto della storia... Roma Femminile, è il grande giorno. Oggi può arrivare il terzo scudetto della storia
Serie A Women, prosegue la 20ª giornata: in programma oggi le ultime due gare Serie A Women, prosegue la 20ª giornata: in programma oggi le ultime due gare
Altre notizie I fatti del giorno
Serie A, 35ª giornata: le probabili formazioni delle partite in programma Serie A, 35ª giornata: le probabili formazioni delle partite in programma
Serie A, il sabato calcistico porta in dote appena 2 gol. Risultati e classifica Serie A, il sabato calcistico porta in dote appena 2 gol. Risultati e classifica
L'Atalanta non sa più vincere e deve stare attenta per l'Europa. Genoa quasi salvo... L'Atalanta non sa più vincere e deve stare attenta per l'Europa. Genoa quasi salvo
"Manca qualcosa" per Fabregas: il Como grazia il Napoli 0-0. Conte frena l'Inter... "Manca qualcosa" per Fabregas: il Como grazia il Napoli 0-0. Conte frena l'Inter (per ora)
L'Udinese batte il Torino e si avvicina ai 50 punti. Runjaic coccola Zaniolo: "Non... L'Udinese batte il Torino e si avvicina ai 50 punti. Runjaic coccola Zaniolo: "Non diventi pazzo"
L'Inter prepara la festa: col Parma basta un pari e dal 1' vuole esserci anche il... L'Inter prepara la festa: col Parma basta un pari e dal 1' vuole esserci anche il capitano
La Champions di Allegri e Spalletti passa da Sassuolo e Verona: le parole dei due... La Champions di Allegri e Spalletti passa da Sassuolo e Verona: le parole dei due tecnici
Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia. Inter matematicamente seconda Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia. Inter matematicamente seconda
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, la zona Champions è più vicina. Goretzka, Zirkzee, la conferma di Modric e un difensore per un Milan da scudetto. Via Leao. Tre big nella lista dei partenti viola. La mia esperienza con Rocchi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, il sabato calcistico porta in dote appena 2 gol. Risultati e classifica
Immagine top news n.1 "Manca qualcosa" per Fabregas: il Como grazia il Napoli 0-0. Conte frena l'Inter (per ora)
Immagine top news n.2 L'Inter prepara la festa: col Parma basta un pari e dal 1' vuole esserci anche il capitano
Immagine top news n.3 Palladino-Atalanta, quale futuro? "Ne parleremo a fine stagione. Siamo tutti sotto esame"
Immagine top news n.4 Genoa, ancora avanti con De Rossi? Il tecnico: "La fretta è cattiva consigliera..."
Immagine top news n.5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Genoa, è quasi fatta per la salvezza
Immagine top news n.7 L'Atalanta non sa più vincere: 0-0 col Genoa. E a festeggiare solo solo i rossoblù
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
Immagine news podcast n.2 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
Immagine news podcast n.4 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sosa: "Prestazione orrenda del Napoli, ma molti analizzeranno solo il punto ottenuto"
Immagine news Serie A n.2 Como, Jacobo Ramon: "Grazie Fabregas, è stata la mia miglior stagione da professionista"
Immagine news Serie A n.3 Buongiorno è tornato al top: "Le difficoltà capitano a tutti in carriera, ora mi sento bene"
Immagine news Serie A n.4 Colantuono: "Vanoli sarà sicuramente confermato dalla Fiorentina. Non penso ci siano dubbi"
Immagine news Serie A n.5 3 maggio 1949, a Lisbona c'è l'ultima sfida del Grande Torino. Un'amichevole con il Benfica
Immagine news Serie A n.6 Conte invidia Butez: "Il portiere del Como è un giocatore, ha una qualità incredibile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Arezzo, i tifosi celebrano la promozione con uno striscione: "ABBiamo scritto la storia"
Immagine news Serie B n.2 De Laurentiis assente al 'San Nicola' per Bari-Entella. Il retroscena legato all'ordine pubblico
Immagine news Serie B n.3 Mirri: "L'ambizione è portare il Palermo in A e di poterci restare con investimenti mirati"
Immagine news Serie B n.4 Gorgone-Insigne, la querelle che tiene banco a Pescara. E che rischia di far esplodere tutto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica marcatori: anche questo anno, Pohjanpalo re indiscusso della categoria
Immagine news Serie B n.6 Gil Puche: "Alla chiamata della Juve non si può dire di no. Con la Next Gen, grande lavoro"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Gubbio, Di Carlo suona la carica: "Servono ferocia e determinazione per passare il turno"
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, riuscito l’intervento per Alastra: stop per la rottura del tendine d’Achille
Immagine news Serie C n.3 Perugia, rinnovo per Tozzuolo: il difensore blindato fino al 2028
Immagine news Serie C n.4 Supercoppa Serie C, goleada Vicenza: ad Arezzo finisce 5-2, Morra e Stuckler mattatori
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, Piccinini carica l’ambiente: "Vogliamo vincere il derby e andare avanti"
Immagine news Serie C n.6 Monopoli, Colombo avverte: "Derby che vale doppio, col Casarano equilibrio e coraggio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Como-Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F., Haavi: "Scudetto speciale, questo gruppo ha fatto qualcosa di unico"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma F., Bavagnoli: "Uno Scudetto speciale, frutto di un lavoro straordinario"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Corelli: "È casa mia, vincere qui è qualcosa di incredibile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma F., Giugliano: "Scudetto non scontato, spero tante ragazze restino"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile campione d’Italia, Rossettini: "Dedicato ad Astori e Manninger"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia! Battuta la Ternana, inutile il successo dell'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!