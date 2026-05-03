Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia. Inter matematicamente seconda
La 20ª giornata di Serie A Women consegna il verdetto più atteso: la Roma Femminile è ufficialmente campione d’Italia. Alle giallorosse bastava una vittoria contro la Ternana Femminile e così è stato: 2-0 firmato dalla doppietta di Manuela Giugliano, con il primo gol su calcio di rigore. Un successo che certifica il dominio della squadra capitolina e chiude definitivamente i giochi per il titolo.
Alle spalle della Roma, l’Inter Women prova a tenere viva la corsa fino all’ultimo, vincendo il derby contro il Milan Femminile grazie alla rete di Haley Bugeja. Un successo importante, ma non sufficiente per riaprire la lotta Scudetto. Le nerazzurre possono comunque sorridere per la qualificazione già conquistata alla prossima Champions League e il secondo posto matematico.
Negli altri incontri già disputati, vittoria sofferta della Juventus Women sul campo del Napoli Femminile per 3-2, al termine di una gara ricca di emozioni. Pareggio a reti bianche invece tra Sassuolo Femminile e Genoa Femminile.
La giornata si completerà domenica con le sfide tra Parma Femminile e Lazio Femminile, oltre a Fiorentina Femminile contro Como Women.
In classifica, la Roma vola a 49 punti, seguita dall’Inter a 43. Più staccata la Juventus a 35, con la lotta per le posizioni europee ancora apertissima nelle ultime giornate. Una giornata che entra nella storia per i colori giallorossi, protagonisti di una stagione da incorniciare.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE A WOMEN, 20ª GIORNATA
Già giocate
Napoli Women-Juventus 2-3
5′ Thomas (J), 17′ Banusic (N), 18′ Capeta (J), 21′ Floe (N), 83' Krumbiegel (J)
Sassuolo-Genoa 0-0
Sabato 2 maggio
Roma-Ternana Women 2-0
25’ rig e 71 Giugliano
Inter-Milan 1-0
45’ Bugeja
Domenica 3 maggio
Ore 12.30 - Parma-Lazio
Ore 15:00 - Fiorentina-Como Women
Classifica della Serie A Women - Roma 49, Inter 43, Juventus 35*, Napoli Women 30*, Milan 29, Lazio 27, Fiorentina 27, Como Women 26, Sassuolo 17*, Parma 16, Ternana Women 14, Genoa 10*
* una gara in più