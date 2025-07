Ufficiale Reggiana, arriva a titolo definitivo dal Sudtirol Matteo Rover: accordo biennale

AC Reggiana acquisisce a titolo definitivo dal FC Südtirol il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Matteo Rover, che si lega al club granata un contratto di durata biennale.

Il calciatore classe ‘99, terminato il settore giovanile nella Primavera dell’Inter, ha indossato in Serie C le maglie di Pordenone e Vicenza prima di trasferirsi al FC Südtirol. Con il club di Bolzano è protagonista nelle ultime sei stagioni, conquistando nel campionato 2021/22 la promozione in Serie B. In cadetteria, Rover totalizza 86 presenze impreziosite da 10 gol e 6 assist.