Ufficiale Audace Cerignola, arriva l'ex Padova Carmine Cretella: accordo biennale per lui

Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Carmine Cretella, classe 2002, centrocampista.

Cretella nasce calcisticamente nel settore giovanile del Real Casarea, per poi approdare al Napoli. Nella stagione 2020/21 passa al Messina in serie D. Nella stagione successiva è in forza alla Paganese in serie C dove realizza 5 reti in 30 gare disputate. Nelle ultime tre stagione è stato a Padova in C dove colleziona 81 presenze e 3 gol.

Il calciatore si lega al club gialloblù con un contratto in scadenza giugno 2027.