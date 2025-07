Ufficiale Trapani, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Abel William Stensrud

La società Fc Trapani 1905 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Abel William Stensrud.

L’attaccante, arrivato a Trapani a gennaio 2025, ha collezionato in maglia granata 7 presenze, tra campionato e Coppa Italia, e 1 rete.

A Stensrud il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Abel Stensrud, la bio - Il giocatore norvegese classe 2002 chiude dunque la sua prima, e finora unica, esperienza in Italia. In precedenza per lui avventure con Skeidz, Odd, Bryne e TOP Oss. Ovvero tre club del suo paese e uno, l'ultimo, delle serie inferiori olandesi.